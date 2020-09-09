Гасли признался, что его тронула похвала от Хэмилтона

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли признался, что похвала от шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, за победу на Гран-при Италии его растрогала.
«Льюис для меня особенный человек. Я следил за ним с детства. На мой взгляд, он, вероятно, лучший в истории Формулы-1, ну или один из двух-трёх лучших. Так что когда я услышал его слова обо мне и о том, как меня понизил „Ред Булл“ я растрогался. Это было приятно и трогательно.
Всё это для меня удивительно. Я следил за ним с десяти лет, а теперь соревнуюсь вместе с ним и он говорит обо мне в таких выражениях. За последние пару лет узнал его получше. За день до гонки мы переписывались. На протяжении всего уик-энда хотел спросить у него совет. Он всегда очень добр ко мне и пытается помочь. Когда слышишь приятные слова от шестикратного чемпиона мира, который скоро станет семикратным, то это стоит дорого", — приводит слова Гасли Nextgen-Auto.
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