Сейвуд: на месте Гасли я бы не вернулся в «Ред Булл»
После победы пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли на Гран-при Италии многие посчитали, что возвращение француза в основную команду «Ред Булл» будет логичным шагом. Однако известный обозреватель Джо Сейвуд заявил, что не считает это разумным.
«На его месте я бы не вернулся в «Ред Булл». Нравится вам Ферстаппен или нет, но он просто суперособенный. И Гасли не должен ошибаться по этому поводу. Любой, кто соперничает с Максом, оказывается в беде. Уверен мы скоро увидим большой результат от него. Макс всё ближе и ближе к нему.
Гасли показывает скорость, которую он всегда имел, но он немного неустойчив. Вы могли видеть это в Монце, когда он не знал, что делать с собой после победы», — приводит слова Сейвуда GPblog.
В «Хонде» заявили, что успех Гасли для них приятнее побед Ферстаппена
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