«Альфа Ромео» планирует сменить раскраску болидов на Гран-при Тосканы

«Альфа Ромео» планирует подготовить к Гран-при Тосканы, который в ближайшие выходные состоится на трассе в Муджелло, новую версию раскраски машин, сообщает аккаунт болельщиков команды в «Твиттере».
Судя по опубликованному фото, в ливрее будут использованы цвета итальянского флага в верхней части кожуха двигателя, переднего и заднего антикрыла.
Фото доступно на странице AlfaRomeoF1Fan в «Твиттере».
Напомним, что Гран-при Тосканы станет также тысячным для «Феррари» в Формуле-1. По этому случаю «Скудерия» также выступит в специальной ливрее.
Гонка в Муджелло будет первой в сезоне, на которую будут допущены зрители. На трибунах разместятся 2880 болельщиков. «Феррари» пригласила ограниченное число членов своего фан-клуба и несколько сотен врачей и медработников, которые внесли особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса.
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