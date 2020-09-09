«Альфа Ромео» планирует сменить раскраску болидов на Гран-при Тосканы

«Альфа Ромео» планирует подготовить к Гран-при Тосканы, который в ближайшие выходные состоится на трассе в Муджелло, новую версию раскраски машин, сообщает аккаунт болельщиков команды в «Твиттере».



Судя по опубликованному фото, в ливрее будут использованы цвета итальянского флага в верхней части кожуха двигателя, переднего и заднего антикрыла.

Фото доступно на странице AlfaRomeoF1Fan в «Твиттере».

Напомним, что Гран-при Тосканы станет также тысячным для «Феррари» в Формуле-1. По этому случаю «Скудерия» также выступит в специальной ливрее.



Гонка в Муджелло будет первой в сезоне, на которую будут допущены зрители. На трибунах разместятся 2880 болельщиков. «Феррари» пригласила ограниченное число членов своего фан-клуба и несколько сотен врачей и медработников, которые внесли особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса.