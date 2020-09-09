Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Палмер: будь в Монце привычная гонка, Ферстаппен бы выиграл её

Палмер: будь в Монце привычная гонка, Ферстаппен бы выиграл её
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением относительно Гран-при Италии, который сенсационно выиграл пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.

«Гонка Хэмилтона закончилась после штрафа за ошибку с пит-стопом, а Боттас к тому моменту уже откатился в глубину пелотона из-за неудачного старта. Поэтому «Мерседес» оставил двери широко открытыми, предложив другим разыграть победу.

Будь это привычная гонка, как предыдущие в 2020 году, Ферстаппен просто выиграл бы её и даже получил бы достаточно времени и пространства, чтобы совершить пит-стоп для быстрейшего круга. Однако «Ред Булл» испытал проблемы с темпом, и после неудачного старта Макс сначала застрял в пелотоне, а потом и вовсе сошёл», — цитирует Палмера GPblog.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020