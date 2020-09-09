Палмер: будь в Монце привычная гонка, Ферстаппен бы выиграл её

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением относительно Гран-при Италии, который сенсационно выиграл пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.



«Гонка Хэмилтона закончилась после штрафа за ошибку с пит-стопом, а Боттас к тому моменту уже откатился в глубину пелотона из-за неудачного старта. Поэтому «Мерседес» оставил двери широко открытыми, предложив другим разыграть победу.



Будь это привычная гонка, как предыдущие в 2020 году, Ферстаппен просто выиграл бы её и даже получил бы достаточно времени и пространства, чтобы совершить пит-стоп для быстрейшего круга. Однако «Ред Булл» испытал проблемы с темпом, и после неудачного старта Макс сначала застрял в пелотоне, а потом и вовсе сошёл», — цитирует Палмера GPblog.