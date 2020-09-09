Источник: Мик Шумахер дебютирует на свободных заездах в Ф-1 на Гран-при Тосканы

Пилот молодёжной программы «Феррари» Мик Шумахер дебютирует за рулём болида Формулы-1 в официальных заездах на ближайшем этапе в Муджелло, пока речь идёт только о свободных практиках в пятницу, утверждает n-tv.de.
Болид какой команды будет пилотировать сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера не сообщается. Вряд ли это будет «Феррари», для которой этап в Муджелло станет тысячным в «Королевских гонках». Скорее всего речь идёт о клиентских командах – «Альфа Ромео» и «Хаас».
Напомним, что после двух гонок в итальянской Монце, которые состоялись в прошлые выходные, Мик смог выйти на второе место в чемпионате Формулы-2, опередив в личном зачёте россиянина Роберта Шварцмана. Шумахер всего на пять баллов отстаёт от лидирующего Каллума Айлотта.
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