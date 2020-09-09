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Бинотто не считает, что «Феррари» находится в кризисе даже после двойного схода в Монце

Бинотто не считает, что «Феррари» находится в кризисе даже после двойного схода в Монце
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что, несмотря на слабую форму в начале сезона и двойной сход на Гран-при Италии в Монце, «Скудерия» не находится в кризисе.

«Думаю, что, несмотря на результат прошлого этапа, мы не в кризисе, и могу подтвердить, что это не так. Да, это плохое окончание трудной гонки, особенно когда возникают проблемы с надёжностью, такие как у Себа. Но гораздо важнее, что мы смотрим в будущее и извлекаем уроки из этой ситуации, чтобы команда стала сильнее.
Мы знали, что Спа и Монца будут самыми трудными этапами для нас. Надеюсь, дальше будет немного лучше.

Конечно, производительность нынешнего болида не такая, как нам бы хотелось. Но опять же, для нас важнее убедиться, что мы смотрим вперёд и прогрессируем. У нас будет возможность показать это на этапе в Муджелло. Это важная гонка для нас, тысячный Гран-при. Трасса там отличается от Спа и Монцы, поэтому нужно будет понять наш уровень конкурентоспособности», — цитирует Бинотто Autosport.

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