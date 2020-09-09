RaceFans: Мик Шумахер не примет участия в тренировке Формулы-1 в Муджелло

Издание RaceFans опровергло сообщения ряда немецких СМИ о том, что пилот молодёжной программы «Феррари» Мик Шумахер примет участие в пятничных свободных заездах Гран-при Тосканы за рулём болида одной из команд Формулы-1.



«Мик сосредоточится на чемпионате Ф-2 в эти выходные и не будет пилотировать болид Формулы-1 во время пятничной тренировки на Гран-при Тосканы, вопреки сообщениям других источников», — пишет RaceFans в «Твиттере».



Стоит отметить, что пресс-служба «Альфа Ромео», чей болид предположительно мог пилотировать во время тренировки Мик, никак не упомянула Шумахера в релизе о предстоящем Гран-при Тосканы.

Напомним, что после двух гонок в итальянской Монце, которые состоялись в прошлые выходные, Мик смог выйти на второе место в чемпионате Формулы-2, опередив в личном зачёте россиянина Роберта Шварцмана. Шумахер всего на пять баллов отстаёт от лидирующего Каллума Айлотта.