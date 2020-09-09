В «Рейсинг Пойнт» дали понять, что не возьмут Феттеля

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр в интервью Auto Motor und Sport заявил, что его команда, которая со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской, не планирует подписывать контракт с Себастьяном Феттелем и никогда не рассматривала такой вариант.
Журналист: Когда вы подтвердите состав пилотов?
Зафнауэр: Мы сделали это два года назад. Больше нечего подтверждать.
Журналист: Другими словами, Себастьян Феттель отсутствует (в числе кандидатов)?
Зафнауэр: А его никогда и не было.
Журналист: Что это значит в отношении следующего года?
Зафнауэр: Давайте закончим интервью двумя последними вопросами.
Напомним, Феттель уходит из «Феррари» в конце сезона. «Скудерия» решила не продлевать с ним сотрудничество. Однако после того, как Себастьян покинул трассу «Сильверстоун» во время одного из двух этапов в компании Зафнауэра, многие посчитали это явным свидетельством того, что четырёхкратный чемпион мира может заключить контракт с «Рейсинг Пойнт».
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