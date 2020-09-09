Альберс – о словах Хорнера: он всегда просто ищет оправдания

«Ред Булл» должен перестать искать оправдания своей неспособности догнать «Мерседес», такое мнение высказал бывший пилот Формулы-1 Кристиан Альберс, который не согласен с заявлением, сделанным руководителем австрийской команды Кристианом Хорнером.



В Монце Хорнер объяснил, что конструктор «Ред Булл» Адриан Ньюи теперь вновь полностью сосредоточился на Формуле-1, после нескольких лет работы над проектом Valkyrie.



«Он всегда просто ищет оправдания», — прокомментировал эти слова Альберс.



Также Хорнер подчёркивал, что Ньюи якобы не был мотивирован из-за напряжённой ситуации с бывшим поставщиком двигателей «Рено», что, по мнению Альберса, не может быть оправданием.

«Им же платят миллионы! Я бы посоветовал ему вернуться к чертёжной доске. Вклад двигателя, может быть, 30%, но остальная часть производительности зависит от шасси», — заявил экс-пилот «Спайкера» и «Минарди».



Альберс удивлён тем, что «Ред Булл» вообще использует отсутствие мотивации и внимания Ньюи для объяснения низкой производительности в 2020 году.



«Это очень глупое заявление. Я просто не думаю, что это разумно», — приводит его слова GrandPX.