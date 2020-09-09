Альберс – о словах Хорнера: он всегда просто ищет оправдания

«Ред Булл» должен перестать искать оправдания своей неспособности догнать «Мерседес», такое мнение высказал бывший пилот Формулы-1 Кристиан Альберс, который не согласен с заявлением, сделанным руководителем австрийской команды Кристианом Хорнером.
В Монце Хорнер объяснил, что конструктор «Ред Булл» Адриан Ньюи теперь вновь полностью сосредоточился на Формуле-1, после нескольких лет работы над проектом Valkyrie.
«Он всегда просто ищет оправдания», — прокомментировал эти слова Альберс.
Также Хорнер подчёркивал, что Ньюи якобы не был мотивирован из-за напряжённой ситуации с бывшим поставщиком двигателей «Рено», что, по мнению Альберса, не может быть оправданием.
«Им же платят миллионы! Я бы посоветовал ему вернуться к чертёжной доске. Вклад двигателя, может быть, 30%, но остальная часть производительности зависит от шасси», — заявил экс-пилот «Спайкера» и «Минарди».
Альберс удивлён тем, что «Ред Булл» вообще использует отсутствие мотивации и внимания Ньюи для объяснения низкой производительности в 2020 году.
«Это очень глупое заявление. Я просто не думаю, что это разумно», — приводит его слова GrandPX.
- 9 сентября 2020
-
17:44
-
17:01
-
16:26
-
15:42
-
14:47
-
13:45
-
13:27
-
12:33
-
12:16
-
11:31
-
09:44
-
08:50
-
01:01
- 8 сентября 2020
-
23:59
-
22:58
-
21:11
-
20:20
-
18:38
-
17:26
-
16:55
-
16:43
-
16:37
-
16:02
-
15:36
-
14:57
-
14:34
-
14:02
-
13:46
-
13:42
-
12:13
-
10:41
-
09:23
-
08:52
-
08:35
-
08:21