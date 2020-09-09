«Феррари» показала ретроливрею на Гран-при Тосканы

Команда Формулы-1 «Феррари» презентовала ливрею, в которой она будет выступать на ближайшем этапе Формулы-1 в Муджелло. Эта гонка станет для «Феррари» тысячной Гран-при в «Королевских гонках».
Посмотреть фото можно в «твиттере» команды «Феррари».
Болиды Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля будут окрашены в тёмно-красный цвет, как это было в 1950 году, во время первой зачётной гонки «Феррари» в Формуле-1. Тогда Альберто Аскари финишировал вторым, позади Хуан-Мануэля Фанхио на «Альфа Ромео».
Гонка в Муджелло также станет первой в сезоне, на которую будут допущены зрители. На трибунах разместятся 2880 болельщиков. «Скудерия» пригласила ограниченное число членов своего фан-клуба и несколько сотен врачей и медработников, которые внесли особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса.
- 9 сентября 2020
-
19:49
-
18:39
-
17:44
-
17:01
-
16:26
-
15:42
-
14:47
-
13:45
-
13:27
-
12:33
-
12:16
-
11:31
-
09:44
-
08:50
-
01:01
- 8 сентября 2020
-
23:59
-
22:58
-
21:11
-
20:20
-
18:38
-
17:26
-
16:55
-
16:43
-
16:37
-
16:02
-
15:36
-
14:57
-
14:34
-
14:02
-
13:46
-
13:42
-
12:13
-
10:41
-
09:23
-
08:52