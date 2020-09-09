«Феррари» показала специальные комбинезоны к 1000-й гонке команды

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала первые фотографии пилотов Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля в специальных гоночных комбинезонах к 1000-й гонке итальянской команды.

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Кроме того, Шарль Леклер показал специальный дизайн шлема к 1000-й гонке команды.

Болиды Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля будут окрашены в тёмно-красный цвет, как в 1950 году во время первой зачётной гонки «Феррари» в Формуле-1. Тогда Альберто Аскари финишировал вторым, позади Хуан-Мануэля Фанхио на «Альфа Ромео».

Гонка в Муджелло также станет первой в сезоне, куда будут допущены зрители. На трибунах разместятся 2880 болельщиков. «Скудерия» пригласила ограниченное число членов фан-клуба и несколько сотен врачей и медработников, которые внесли особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса.