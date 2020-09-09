Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Перес объявил об уходе из «Рейсинг Пойнт» по окончании сезона-2020

Перес объявил об уходе из «Рейсинг Пойнт» по окончании сезона-2020
Авто / Формула-1 0

Мексиканский гонщик Серхио Перес объявил, что по окончании сезона-2020 покинет состав команды «Рейсинг Пойнт». Об этом пилот сообщил в социальных сетях.

«У всего в жизни есть начало и конец. После семи лет, проведённых в команде, моё время в составе коллектива заканчивается по окончании сезона. Немного больно, потому что я полагался на команду в тяжёлые времена. Мы вместе преодолевали трудности, и я горжусь, что сохранил работу нескольким товарищам по команде.

Всегда буду благодарен за возможность, которую мне дал Виджай Маллья, который поверил меня и позволил мне продолжить карьеру в Ф-1 с «Форс Индия». Нынешнему руководству, возглавляемому Лоуренсом Строллом, могу пожелать только всего наилучшего, особенно по части нового проекта с «Астон Мартин».

У меня нет плана «Б». Намереваюсь продолжить выступления здесь, но это будет зависит от того, найду ли проект, который мотивирует меня продолжить выкладываться на сто процентов на каждом круге», — объявил Перес.

Таким образом, вероятно, место в составе «Астон Мартина» в сезоне 2021 года может занять четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, которого связывали слухи с возможной вакансией в составе новой заводской команды.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020