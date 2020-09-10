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Источник: «Альфа Ромео» уже связалась с Пересом по поводу контракта

Источник: «Альфа Ромео» уже связалась с Пересом по поводу контракта
Авто / Формула-1 0

Команда «Альфа Ромео» заинтересована в подписании контракта с мексиканским гонщиком Серхио Пересом, который объявил об уходе из «Рейсинг Пойнт» в конце 2020 года. Коллектив из Хинвила уже вышел на контакт с пилотом, сообщает журналист официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто.

«В «Альфа Ромео» заинтересованы в том, чтобы вернуть Переса в Хинвил. Они уже связались с пилотом. Так что это очень подходящее место для мексиканца. Также остаётся всего несколько часов до объявления о контракте Феттеля с «Рейсинг Пойнт», которая, как известно, сменит название на «Астон Мартин», — написал Баретто на своей странице в «Твиттере».

Сам Перес пока не сообщал о своих планах о продолжении карьеры.

«Зависит от того, найду ли проект, который мотивирует меня продолжить выкладываться на сто процентов на каждом круге», — отметил Серхио в своём заявлении.

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