Феттель прокомментировал решение продолжить карьеру в «Астон Мартин»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель прокомментировал подписание многолетнего контракта с командой «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона будет называться «Астон Мартин».



«Я рад наконец-то поделиться этими потрясающими новостями о моём будущем. Невероятно рад сказать, что я стану гонщиком „Астон Мартин“ в 2021 году. Для меня это новое приключение с поистине легендарной автомобильной компанией. Я был впечатлён результатами, которых достигла команда в этом году, и верю, что будущее выглядит ещё более ярким. Энергия и посвящённость спорту Лоуренса Стролла вдохновляют, и я верю, что мы можем вместе создать что-то действительно особенное.



Я всё ещё очень люблю Формулу-1, и моя единственная мотивация — гоняться в первой части пелотона. Делать это с „Астон Мартин“ станет большой честью», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Рейсинг Пойнт».