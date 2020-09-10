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Феттель прокомментировал решение продолжить карьеру в «Астон Мартин»

Феттель прокомментировал решение продолжить карьеру в «Астон Мартин»
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель прокомментировал подписание многолетнего контракта с командой «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона будет называться «Астон Мартин».

«Я рад наконец-то поделиться этими потрясающими новостями о моём будущем. Невероятно рад сказать, что я стану гонщиком „Астон Мартин“ в 2021 году. Для меня это новое приключение с поистине легендарной автомобильной компанией. Я был впечатлён результатами, которых достигла команда в этом году, и верю, что будущее выглядит ещё более ярким. Энергия и посвящённость спорту Лоуренса Стролла вдохновляют, и я верю, что мы можем вместе создать что-то действительно особенное.

Я всё ещё очень люблю Формулу-1, и моя единственная мотивация — гоняться в первой части пелотона. Делать это с „Астон Мартин“ станет большой честью», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Рейсинг Пойнт».

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