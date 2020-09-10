Норрис заявил, что не сочувствует Леклеру

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что не сочувствует Шарлю Леклеру из-за того, что тот после многообещающего дебюта в Формуле-1 и успешного первого сезона в «Феррари» столкнулся с трудностями.
Машина «Феррари» этого года слишком медленная, чтобы Шарль мог регулярно претендовать на выход в третий сегмент квалификации. После восьми гонок у Леклера всего 45 очков и два подиума. На счету Норриса 57 баллов, он – 5-й.
«Нет, я не сочувствую ему. С чего бы это? Просто так сложилось. Он пережил радость от побед и подиумов в прошлом году, что удавалось немногим людям. Да, у «Феррари» худший сезон из-за некоторых обстоятельств, которые имели место, и отсутствия хорошего болида. Они просто не могут добиться того, чего все от них ожидают», — приводит слова Норриса Planet F1.
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