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Бинотто: Феттель прав. «Феррари» достигла дна и может только прогрессировать

Бинотто: Феттель прав. «Феррари» достигла дна и может только прогрессировать
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал слова Себастьяна Феттеля, который после Гран-при Италии заявил, что ситуация для «Скудерии» не может быть хуже.

«Себастьян прав, мы работаем над улучшением ситуации. Мы достигли дна и с этого момента можем только прогрессировать.

Я считаю, что Шарль Леклер должен не только сам справиться с трудной ситуацией, но и помочь команде выбраться из ямы. Он всё ещё 22-летний юноша и должен расти как личность и как лидер.

Если бы мне пришлось объяснять, в чём именно в сложившейся ситуации заключается моя вина, то я бы сказал, что недостаточно быстро понял недостатки болида этого года. Теперь исправление ошибок займёт некоторое время», — приводит слова Бинотто Corriere dello Sport.

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