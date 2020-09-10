Бинотто: Феттель прав. «Феррари» достигла дна и может только прогрессировать

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал слова Себастьяна Феттеля, который после Гран-при Италии заявил, что ситуация для «Скудерии» не может быть хуже.

«Себастьян прав, мы работаем над улучшением ситуации. Мы достигли дна и с этого момента можем только прогрессировать.

Я считаю, что Шарль Леклер должен не только сам справиться с трудной ситуацией, но и помочь команде выбраться из ямы. Он всё ещё 22-летний юноша и должен расти как личность и как лидер.

Если бы мне пришлось объяснять, в чём именно в сложившейся ситуации заключается моя вина, то я бы сказал, что недостаточно быстро понял недостатки болида этого года. Теперь исправление ошибок займёт некоторое время», — приводит слова Бинотто Corriere dello Sport.