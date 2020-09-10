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Марко — о шансах Переса попасть в «Ред Булл»: мы не ищем гонщика

Марко — о шансах Переса попасть в «Ред Булл»: мы не ищем гонщика
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос, может ли мексиканский пилот Серхио Перес стать претендентом на место в основной команде «быков» после вынужденного ухода из «Рейсинг Пойнт». Перес покинет британскую команду по окончании сезона-2020, освободив место для четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля.

«Мы сейчас не ищем гонщика. Пока Албон продолжает прогрессировать, у нас нет в этом никакой необходимости», — заявил Марко в интервью Motorsport Magazin.

При этом австриец объяснил информацию, что руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер контактирует с менеджментом Переса: «Хорнер находится с ними в контакте, это правда. Но это связано с тем, что Джулиан Якоби также ведёт дела Себастьена Буэми».

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