Опубликовано первое живое фото «Феррари» в юбилейной ливрее

Механик пилота «Макларена» Карлоса Сайнса на своей странице в «Твиттере» решил показать болельщикам Формулы-1, как вживую выглядит болид «Феррари» в ретроливрее. Он сфотографировал машину на пит-лейне трассы в Муджелло, где в эти выходные состоится Гран-при Тосканы.



Этап в Муджелло станет для «Феррари» тысячным Гран-при в «Королевских гонках». По этому поводу болиды Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля будут окрашены в тёмно-красный цвет, как это было в 1950 году, во время первой зачётной гонки «Феррари» в Формуле-1.

Фото доступно на странице Джузеппе Маркианте в «Твиттере».

Гонка в Муджелло также станет первой в сезоне, на которую будут допущены зрители. На трибунах разместятся 2880 болельщиков. «Скудерия» пригласила ограниченное число членов своего фан-клуба и несколько сотен врачей и медработников, которые внесли особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса.