Перес хочет остаться в Формуле-1 и ищет «долгосрочный проект» с прицелом на 2022-й

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес заявил, что надеется остаться в Формуле-1 после ухода из британской команды по окончании сезона-2020.
«Моя главная цель — остаться в Ф-1, я чувствую, что ещё очень молод и голоден до успеха, и я хочу продолжать в Формуле-1. Но должен быть правильный пакет, который даёт мне максимальную мотивацию.
Думаю, это также должен быть долгосрочный проект, нацеливающийся на 2022 год, когда я ожидаю, что изменение правил будет иметь большой эффект. Главная причина, почему я хочу продолжать, — это 2022 год, когда может появиться много возможностей.
Конечно, я думаю, что 2021-й может оказаться сложным годом, но ты никогда не знаешь точно. Варианты точно есть, и я не жду, что решение будет принято быстро. Потребуется время, а если я ничего не найду в Ф-1, то подумаю о других сериях. Посмотрим», — приводит слова Переса Motorsport Week.
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