Формула-1. Гран-при Тосканы. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 12 сентября, состоится квалификация девятого этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Тосканы. Этап принимает стационарная трасса «Муджелло» в Скарперии-э-Сан-Пьеро. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.



После восьмого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал четыре очка и находится в общем зачёте на 16-й позиции.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Тосканы. Онлайн-трансляция квалификации