Формула-1. Гран-при Тосканы. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10

Сегодня, 13 сентября, на стационарной трассе «Муджелло» в Скарперии-э-Сан-Пьеро состоится гонка девятого этапа сезона-2020 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Тосканы.



После восьмого этапа Формулы-1, стартовавшего в начале июля двумя гонками на австрийском автодроме «Ред Булл Ринг», в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал четыре очка и находится в общем зачёте на 16-й позиции.



Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Тосканы — 2020. Онлайн-трансляция гонки