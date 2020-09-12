Формула-2. Муджелло. Первая гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 12 сентября, состоится основная гонка девятого этапа Формулы-2 сезона-2020, которая пройдёт на стационарном автодроме «Муджелло» в Скарперии-э-Сан-Пьеро. Начало гонки запланировано на 17:45 по московскому времени.
В серии выступают сразу три российских пилота — Артём Маркелов, Никита Мазепин и Роберт Шварцман.
Сезон Формулы-2 должен был стартовать в Бахрейне в конце марта, однако был отложен из-за пандемии коронавируса. Австрийский «Ред Булл Ринг» принял два этапа Формулы-2 подряд, третий этап прошёл на венгерском «Хунгароринге», далее после двух этапов на «Сильверстоуне» шестой этап приняла «Каталунья», седьмой — «Спа-Франкоршам», восьмой — Монца.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:
Формула-2. Муджелло. Первая гонка. Текстовая трансляция.
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