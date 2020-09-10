Гасли не видит причин отказываться от возвращения в «Ред Булл»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли признался, что хочет вернуться в «Ред Булл».
«Я конкурентоспособен и уже говорил, что любой пилот хочет выступать за рулём как можно быстрее более быстрого болида и бороться за самые высокие позиции. Да, я чувствую, что „Альфа Таури“ сейчас выступает на высоком уровне и мы выжимаем из машины максимум, но моя цель — регулярно бороться за подиумы, победы и титул, если предоставится такая возможность.
Мы ничего не обсуждали с Кристианом Хорнером и Хельмутом Марко. Хельмут поздравил меня, прислав сообщение. Так же сделал и Кристиан. Они рады моему успеху. Я пока не думал о том, что может измениться в будущем, и не обсуждал с ними этот момент. В понедельник мне позвонил Себастьян Феттель. Мы — единственные, кто выигрывал гонки за рулём болида этой команды. Он выиграл в 2008 году, а затем завоевал четыре титула. Посмотрим, что будет в будущем, но сейчас я просто наслаждаюсь моментом. Мне нужно сосредоточиться на оставшихся гонках до конца сезона», — приводит слова Пьера Гасли RaceFans.
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