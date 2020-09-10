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10 вопросов Евгения Кустова про Формулу-1 — новая видеовикторина в «Инстаграме»

10 вопросов Евгения Кустова про Формулу-1 — новая видеовикторина в «Инстаграме»
Авто / Формула-1 0

Новая игра #ЧемпКвиз посвящена предстоящему Гран-при России и уже проходит в «инстаграме» «Чемпионата». Подписывайтесь и заходите в «сториз». Гран-при России стартует 24 сентября, а Евгений Кустов уже готов проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в «королевских гонках». Три самых успешных и удачливых игрока получат кепки команды Red Bull и мерч от «Росгонок».

Интеллектуальные викторины регулярно проходят в инстаграм-аккаунте «Чемпионата». Один из журналистов записывает 5 видеовопросов на одну тему и к каждому предлагает 4 варианта ответа. Вопрос звучит только устно, а вот варианты появляются на экране. За отведённые секунды нужно выбрать правильный ответ.

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