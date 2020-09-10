Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят: победа Гасли — фантастический результат для команды

Квят: победа Гасли — фантастический результат для команды
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят признался, что он рад победе Пьера Гасли на Гран-при Италии, несмотря на своё невезение в гонке.

«Моя гонка в Монце выглядела сильной. Всё шло по плану, но в итоге машина безопасности нанесла удар по моей стратегии. Красный флаг всё испортил. Тем не менее мы добились победы. Для команды это фантастический результат. Отличное выступление, которое добавит нам уверенности в себе. Для меня же ничего не меняется, я буду бороться в гонках раз за разом. Учитывая все обстоятельства, я добился максимума возможного.

Да, я помню, как выступал в Муджелло восемь лет назад, это было давно. Но я рад вернуться сюда. Я наслаждался пилотированием здесь, это высокоскоростной трек с быстрыми поворотами», — рассказал Даниил Квят в интервью официальному сайту Формулы-1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020