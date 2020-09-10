Квят: победа Гасли — фантастический результат для команды

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят признался, что он рад победе Пьера Гасли на Гран-при Италии, несмотря на своё невезение в гонке.
«Моя гонка в Монце выглядела сильной. Всё шло по плану, но в итоге машина безопасности нанесла удар по моей стратегии. Красный флаг всё испортил. Тем не менее мы добились победы. Для команды это фантастический результат. Отличное выступление, которое добавит нам уверенности в себе. Для меня же ничего не меняется, я буду бороться в гонках раз за разом. Учитывая все обстоятельства, я добился максимума возможного.
Да, я помню, как выступал в Муджелло восемь лет назад, это было давно. Но я рад вернуться сюда. Я наслаждался пилотированием здесь, это высокоскоростной трек с быстрыми поворотами», — рассказал Даниил Квят в интервью официальному сайту Формулы-1.
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