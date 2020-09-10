«Хаас» рассматривает почти 10 кандидатов на места боевых пилотов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что его команда может выбирать пилотов на следующий сезон из большого числа кандидатов. В настоящий момент не подтверждены контракты ни одного из нынешних пилотов «Хааса» — Ромена Грожана и Кевина Магнуссена.
«Не думаю, что сейчас много свободных мест, так что мяч на моей стороне. Вы можете видеть, что я очень спокоен, потому что в пелотоне есть лишь 20 мест, а у нас почти десять претендентов, которые в состоянии справиться с работой. Двое из них уже выступают за нас, так что осталось восемь, а двух вы уже знаете.
Посмотрим, чего хотим. Главный вопрос — что мы хотим сделать? Хотим ли сохранить пилотов, которые уже есть? Хотим ли опытных гонщиков? Хотим ли начать с кем-то из молодых? Хотим ли какой-то микс из вариантов? На столе есть все варианты, и он заполняется всё сильнее и сильнее. Это хорошо, потому что можно выбирать, а выбор — это всегда хорошо», — приводит слова Штайнера RaceFans.
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