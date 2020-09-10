Росси опроверг слухи о скором уходе из MotoGP

Многократный чемпион MotoGP Валентино Росси опроверг информацию, что он может пересмотреть планы и покинуть чемпионат мира уже по окончании нынешнего сезона. Ранее появились слухи, что вместо него контракт с командой — сателлитом Petronas Yamaha может подписать Андреа Довициозо. В заводской «Ямахе» Росси в следующем сезоне заменит Фабио Куартараро.



«Ситуация такая же, как и две или три недели назад, нам с „Ямахой“ нужно время, и мы никуда не торопимся. Хочу сказать, на 99 % точно, что буду выступать за „Петронас“ в следующем году. Мы ещё не подписали контракт, но думаю, что, возможно, в Барселоне мы сможем сделать объявление», — приводит слова Росси The Race.



Этап MotoGP в Барселоне запланирован на 25–27 сентября.