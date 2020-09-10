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Феттель: я был близок к уходу из Формулы-1

Феттель: я был близок к уходу из Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился ожиданиями от перехода в «Астон Мартин».

«Был близок к уходу из Формулы-1. Не знаю, как это измеряется, но я был близок, потому что много размышлял и в итоге решил поставить на первое место свои интересы и выбрать тот вариант, который меня устроит. Думаю, сделал правильный выбор. Не терпится это доказать.

Чувствовал, что хочу остаться в Формуле-1, если будет вариант, который меня заинтересует и привлечёт. Выступления команды в нынешнем сезоне обнадёживают. Тем не менее, когда правила становятся другими и ситуация выравнивается, команды получают шанс. Команда в первый раз получит равные возможности с соперниками и получит шанс показать, на что она способна. Сделаю всё, чтобы помочь этому, и с нетерпением жду этой возможности», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPFans.

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