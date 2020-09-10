Марко прокомментировал контракт Феттеля с «Астон Мартин»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отреагировал на новость о подписании четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем контракта с «Астон Мартин». По словам функционера, это «хорошее событие для Формулы-1».

«Здорово, что Феттель наконец определился. Хорошо, что он останется в Формуле-1. Мы не теряем четырёхкратного чемпиона мира, и это хорошее событие для нашего спорта.

С Феттелем «Астон Мартин» станет гораздо сильнее. А конкуренция — это всегда хорошо", — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, сегодня, 10 сентября, стало известно, что Себастьян Феттель со следующего сезона будет выступать в «Астон Мартин». Немец заменит в команде Серхио Переса, который теперь остался без контракта на 2021 год.