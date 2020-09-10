Сироткин рассказал, в чём особенности «Муджелло», впервые принимающей Гран-при Формулы-1

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин поделился мнением о трассе «Муджелло», которая впервые примет этап Формулы-1.



«По меркам календаря Формулы-1, «Муджелло», наверное, очень необычная и нестандартная трасса. Обладает множеством различных среднескоростных и быстрых поворотов. Здесь много длинных поворотов, в которых очень важен баланс машины. Всё в сумме делает «Муджелло» требовательной к действиям пилота и поведению машины. Если у автомобиля есть слабые стороны, они в какой-то момент обязательно проявятся.



Про износ шин сейчас сложно говорить, поскольку покрытие наверняка уже несколько раз менялось с тех пор, как я там выступал. Но большое количество быстрых поворотов, где большие перегрузки, говорит о том, что работа с резиной простой не будет.



В плане гоночной борьбы это трасса, где трудно преследовать соперника. И пусть стартовая прямая достаточно длинная, но, чтобы обогнать на «Муджелло», нужно иметь и преимущество в темпе и проделать длительную подготовительную работу», — заявил Сироткин.