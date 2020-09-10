Сироткин рассказал, в чём особенности «Муджелло», впервые принимающей Гран-при Формулы-1

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин поделился мнением о трассе «Муджелло», которая впервые примет этап Формулы-1.
«По меркам календаря Формулы-1, «Муджелло», наверное, очень необычная и нестандартная трасса. Обладает множеством различных среднескоростных и быстрых поворотов. Здесь много длинных поворотов, в которых очень важен баланс машины. Всё в сумме делает «Муджелло» требовательной к действиям пилота и поведению машины. Если у автомобиля есть слабые стороны, они в какой-то момент обязательно проявятся.
Про износ шин сейчас сложно говорить, поскольку покрытие наверняка уже несколько раз менялось с тех пор, как я там выступал. Но большое количество быстрых поворотов, где большие перегрузки, говорит о том, что работа с резиной простой не будет.
В плане гоночной борьбы это трасса, где трудно преследовать соперника. И пусть стартовая прямая достаточно длинная, но, чтобы обогнать на «Муджелло», нужно иметь и преимущество в темпе и проделать длительную подготовительную работу», — заявил Сироткин.
- 11 сентября 2020
-
00:58
- 10 сентября 2020
-
23:45
-
23:42
-
22:38
-
21:31
-
20:47
-
20:36
-
20:30
-
20:30
-
19:53
-
18:53
-
17:31
-
17:22
-
16:56
-
16:51
-
16:45
-
16:15
-
15:58
-
15:53
-
14:58
-
13:47
-
12:53
-
12:15
-
11:59
-
11:34
-
10:56
-
10:49
-
10:13
-
10:09
-
09:00
-
08:04
- 9 сентября 2020
-
23:51
-
22:14
-
22:00
-
21:49