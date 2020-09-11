Шварцман надеется, что станет пилотом Формулы-1 уже в 2021 году

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал информацию о том, что он входит в число кандидатов на места в команды Формулы-1 «Альфа Ромео» и «Хаас» на сезон-2021.



«Я рад быть в числе потенциальных кандидатов, и правда надеюсь, что мне удастся получить место уже на следующий год. Но всё-таки ещё нужно дойти до момента, когда я получу реальную возможность. В таком случае я, без сомнений, сделаю максимум возможного, чтобы подготовить себя. Конечно, это большой вызов, серьёзная вещь, но надеюсь, что преуспел бы в том, чтобы справиться с таким вызовом, быть к нему готовым и показать хороший результат. Если представится возможность, я удостоверюсь, что буду к ней готов.



В любом случае сейчас я концентрируюсь на Формуле-2: нужно хорошо закончить сезон и уже с хорошими результатами работать дальше. Надеюсь, мне дадут возможность шагнуть на ступень выше», — рассказал Шварцман в интервью пресс-службе «Премы».