Очередной скандал в NASCAR. Пилота отстранили от гонок за высмеивание жалоб темнокожих

Североамериканская гоночная серия NASCAR отстранила на неопределённый срок пилота Майка Уолласа за публикацию в социальных сетях сообщений, нарушающих правила поведения участников чемпионата.



Серия обвинила Уолласа в нарушении пунктов правил 12.1, 12.8 и 12.8.1.e, последний из которых гласит: «За публичное заявление и / или сообщение, которое критикует, высмеивает или иным образом унижает другое лицо на основании расы, цвета кожи, вероисповедания, национального происхождения, пола, сексуальной ориентации, семейного положения, религии, возраста или инвалидности участник может быть оштрафован или временно отстранён».



Уоллас 27 августа опубликовал гневный пост, посвящённый кандидату в вице-президенты США от демократической партии Камале Харрис.



«Вы можете поверить, что эта получёрная персона сейчас говорит по телевизору, мол в Америке чёрные никогда не имели равных прав с белыми? Разве у нас не было чёрного президента целых восемь лет?» — написал он в «Твиттере».

Также он поделился картинкой, в которой приводятся данные о смертности в результате огнестрела в США, согласно которым чернокожие чаще всего убивают друг друга. Помимо этого, Уоллас сделал публикацию о том, что белокожих тоже продавали в рабство ещё в древние времена.



Майк Уоллас в нынешнем сезоне принял участие в трёх гонках серии NASCAR Xfinity. Всего на его счету четыре победы в 497 стартах за карьеру. Он также выиграл 5 из 115 гонок в Gander RV & Outdoors Truck Series. На его счету 197 стартов в серии NASCAR Cup.