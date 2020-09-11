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Лехто рассказал, какую прибавку к зарплате просит Хэмилтон

Лехто рассказал, какую прибавку к зарплате просит Хэмилтон
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 и экс-напарник Михаэля Шумахера по «Бенеттону» Джей Джей Лехто заявил, что подписание нового контракта между «Мерседесом» и Льюисом Хэмилтоном затягивается из-за требований британца относительно прибавки к зарплате.

«Хэмилтон просит ещё пять миллионов. Сейчас он играет в эту игру. Думаю, у него получится навязать свои условия. Льюис близок к завоеванию седьмого титула, так кого же ещё «Мерседес» собирается взять? Хэмилтон связан с ними. Он суперзвезда, бьющая все рекорды», — приводит слова Лехто финская Iltalehti.

После восьми этапов нынешнего сезона Хэмилтон возглавляет личный зачёт. Он набрал 164 очка и на 47 баллов опережает идущего вторым Валттери Боттаса. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — третий. В активе гонщика из Нидерландов 110 очков.

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