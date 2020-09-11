Боттас — лучший в первой практике Гран-при Тосканы, Леклер — третий, Квят — седьмой

На автодроме «Муджелло» завершилась первая свободная практика Гран-при Тосканы. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым стал представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку замкнул гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал седьмое время, у его напарника Пьера Гасли — пятый результат.



Стоит отметить, что первые 15 пилотов показали свои лучшие времена на самом мягком типе шин.

Формула-1. Гран-при Тосканы. Первая свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.17,879

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,048

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,307

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,530

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,797

6. Эстебан Окон («Рено») — +0,926

7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,960

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,102

9. Александер Албон («Ред Булл») — +1,189

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,261

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,340

12. Ромен Грожан («Хаас») — +1,345

13. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,388

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,443

15. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +1,578

16. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,599

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,672

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,957

19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,961

20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,155.