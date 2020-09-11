Бергер: за рулём болида «Рейсинг Пойнт» Феттель бы уже выиграл гонку в этом сезоне

Экс-пилот Формулы-1 и босс DTM Герхард Бергер заявил, что руководство «Рейсинг Пойнт» приняло верное решение, заменив Серхио Переса на четырёхкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.
Напомним, Феттель покинет «Феррари» и присоединится к «Рейсинг Пойнт» после завершения сезона. Команда будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской.
«Астон Мартин» — одно из самых громких имён на автомобильной сцене. Но подписание Феттеля — даже для них большое событие. Поздравляю Лоуренса Стролла, Тото Вольфа и всех, кто стоит за этим. Они получат большое преимущество от навыков Себастьяна, которые не следует недооценивать. Я убеждён, что «Рейсинг Пойнт» лучше, чем их результаты в этом сезоне. За рулём их болида Феттель бы уже выиграл гонку», — приводит слова Бергера GrandPX.
- 11 сентября 2020
-
15:36
-
15:35
-
15:28
-
15:13
-
14:49
-
13:34
-
13:21
-
12:30
-
11:58
-
11:55
-
10:22
-
10:18
-
09:03
-
09:00
-
08:35
-
00:58
- 10 сентября 2020
-
23:45
-
23:42
-
22:38
-
21:31
-
20:47
-
20:36
-
20:30
-
20:30
-
19:53
-
18:53
-
17:31
-
17:22
-
16:56
-
16:51
-
16:45
-
16:15
-
15:58
-
15:53
-
14:58