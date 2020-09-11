Бергер: за рулём болида «Рейсинг Пойнт» Феттель бы уже выиграл гонку в этом сезоне

Экс-пилот Формулы-1 и босс DTM Герхард Бергер заявил, что руководство «Рейсинг Пойнт» приняло верное решение, заменив Серхио Переса на четырёхкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.



Напомним, Феттель покинет «Феррари» и присоединится к «Рейсинг Пойнт» после завершения сезона. Команда будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской.



«Астон Мартин» — одно из самых громких имён на автомобильной сцене. Но подписание Феттеля — даже для них большое событие. Поздравляю Лоуренса Стролла, Тото Вольфа и всех, кто стоит за этим. Они получат большое преимущество от навыков Себастьяна, которые не следует недооценивать. Я убеждён, что «Рейсинг Пойнт» лучше, чем их результаты в этом сезоне. За рулём их болида Феттель бы уже выиграл гонку», — приводит слова Бергера GrandPX.