В «Рейсинг Пойнт» объяснили, почему ради Феттеля убрали Переса, а не Стролла

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал, почему после решения пригласить в команду Себастьяна Феттеля они решили разорвать контракт с Серхио Пересом, а не Лэнсом Строллом. Также Зафнауэр пояснил, почему ранее заявлял, что Перес и Стролл оба должны сохранить свои места.
«Лэнс с нами пару лет, он молодой 21-летний человек, а его папа владеет командой. Когда мы изучали вариант со сменой пилота, когда Себастьян стал доступен, то в контракте Чеко были опции, а в соглашении Лэнса таких опций не было.
То, что я говорил ранее, было правдой. В тот момент у обоих пилотов были контракты. Не могу вдаваться в конфиденциальные условия контрактов гонщиков, но ровно то, что я говорил, было правдой. Как вы можете представить, с обеих сторон могут иметься условия по разрыву соглашения, но нам не нравится говорить о деталях контрактов.
Мы держали Серхио в курсе ситуации, равно как и его менеджера», — приводит слова Зафнауэра GPFans.
- 11 сентября 2020
-
15:36
-
15:35
-
15:28
-
15:13
-
14:49
-
13:34
-
13:21
-
12:30
-
11:58
-
11:55
-
10:22
-
10:18
-
09:03
-
09:00
-
08:35
-
00:58
- 10 сентября 2020
-
23:45
-
23:42
-
22:38
-
21:31
-
20:47
-
20:36
-
20:30
-
20:30
-
19:53
-
18:53
-
17:31
-
17:22
-
16:56
-
16:51
-
16:45
-
16:15
-
15:58
-
15:53
-
14:58