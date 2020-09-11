В «Рейсинг Пойнт» объяснили, почему ради Феттеля убрали Переса, а не Стролла

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал, почему после решения пригласить в команду Себастьяна Феттеля они решили разорвать контракт с Серхио Пересом, а не Лэнсом Строллом. Также Зафнауэр пояснил, почему ранее заявлял, что Перес и Стролл оба должны сохранить свои места.



«Лэнс с нами пару лет, он молодой 21-летний человек, а его папа владеет командой. Когда мы изучали вариант со сменой пилота, когда Себастьян стал доступен, то в контракте Чеко были опции, а в соглашении Лэнса таких опций не было.



То, что я говорил ранее, было правдой. В тот момент у обоих пилотов были контракты. Не могу вдаваться в конфиденциальные условия контрактов гонщиков, но ровно то, что я говорил, было правдой. Как вы можете представить, с обеих сторон могут иметься условия по разрыву соглашения, но нам не нравится говорить о деталях контрактов.



Мы держали Серхио в курсе ситуации, равно как и его менеджера», — приводит слова Зафнауэра GPFans.

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