Хорнер не видит смысла менять местами Албона и Гасли

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что даже победа Пьера Гасли на Гран-при Италии не подталкивает его к мысли ещё до конца сезона вернуть француза в главную команду «быков», заменив Александера Албона.
«Пьер проделал фантастическую работу. С момента возвращения в „Альфа Таури“ он обрёл уверенность, пилотирует невероятно хорошо, а „Альфа Таури“ с ним проделывает прекрасную работу. Хорошо видеть, что для него всё работает. Если говорить о местах в „Ред Булл“, то мы сконцентрированы на Алексе Албоне, хотим попробовать дать ему наилучшую возможность сохранить это место.
У нас есть некоторые проблемы с машиной, над которыми мы работаем. Думаю, не было бы смысла обратно пересаживать пилотов. Франц доволен Пьером, финальное решение мы сделаем позднее в ходе года, с нашей стороны нет никакого давления по „обратному“ решению. Мы хотим решить некоторые проблемы с RB16, а от этого будем отталкиваться», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.
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