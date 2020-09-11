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Жан Тодт: видел Михаэля Шумахера на прошлой неделе. Он борется

Жан Тодт: Михаэль Шумахер борется
Жан Тодт: видел Михаэля Шумахера на прошлой неделе. Он борется
Авто / Формула-1 0

Бывший босс «Феррари», а ныне глава ФИА Жан Тодт рассказал, что недавно навещал семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

«Я видел Михаэля на прошлой неделе. Он борется. Боже, мы знаем, что он пострадал при ужасном и неудачном падении на горных лыжах, это причинило ему много проблем. Но рядом с ним потрясающая жена, дети, медсёстры, и мы можем только пожелать ему всего наилучшего, а также пожелать всего наилучшего его семье. Всё, что я могу, — это быть рядом с ними. Если я смогу что-то сделать, то сделаю это», — приводит слова Тодта BT Sport.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.

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