Квят: у нас ещё есть некоторое пространство для прогресса к субботе

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Тосканы, отметив, что ожидает дальнейшего прогресса болида.

«Сегодня всё было нормально. Мы на новой трассе, и это определённо классная трасса, здесь весело управлять машиной. Мы смогли многое узнать и проехали хорошее количество кругов, пытаясь обнаружить, что здесь лучше для хорошего баланса машины, чтобы иметь в ней уверенность. Думаю, у нас ещё есть некоторое пространство для прогресса к субботе, и мы сделаем всё возможное, чтобы решить эту задачу», — приводит слова Квята пресс-служба итальянской команды.

Напомним, по итогам первой тренировочной сессии россиянин показал седьмое время, во второй тренировке он стал 15-м.