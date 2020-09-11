Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят: у нас ещё есть некоторое пространство для прогресса к субботе

Квят: у нас ещё есть некоторое пространство для прогресса к субботе
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги свободных практик Гран-при Тосканы, отметив, что ожидает дальнейшего прогресса болида.

«Сегодня всё было нормально. Мы на новой трассе, и это определённо классная трасса, здесь весело управлять машиной. Мы смогли многое узнать и проехали хорошее количество кругов, пытаясь обнаружить, что здесь лучше для хорошего баланса машины, чтобы иметь в ней уверенность. Думаю, у нас ещё есть некоторое пространство для прогресса к субботе, и мы сделаем всё возможное, чтобы решить эту задачу», — приводит слова Квята пресс-служба итальянской команды.

Напомним, по итогам первой тренировочной сессии россиянин показал седьмое время, во второй тренировке он стал 15-м.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020