Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Гасли не чувствовал себя полностью комфортно, хотя дважды вошёл в топ-10

Гасли не чувствовал себя полностью комфортно, хотя дважды вошёл в топ-10
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Тосканы, признавшись, что не чувствовал себя в болиде достаточно комфортно.

«В целом это была сильная пятница, ведь мы завершили обе сессии в первой десятке. Было довольно впечатляюще управлять машиной Формулы-1 на такой трассе со столь большим количеством скоростных поворотов — было очень круто, я получал насаждение. Я не чувствовал себя полностью комфортно в машине, так что мы внесём некоторые изменения к субботе, чтобы найти чуть больше скорости и извлечь больше из нашей техники», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

Напомним, француз прибыл на Гран-при Тосканы после первой победы в карьере в Ф-1, которую он завоевал на Гран-при Италии.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020