Гасли не чувствовал себя полностью комфортно, хотя дважды вошёл в топ-10

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Тосканы, признавшись, что не чувствовал себя в болиде достаточно комфортно.

«В целом это была сильная пятница, ведь мы завершили обе сессии в первой десятке. Было довольно впечатляюще управлять машиной Формулы-1 на такой трассе со столь большим количеством скоростных поворотов — было очень круто, я получал насаждение. Я не чувствовал себя полностью комфортно в машине, так что мы внесём некоторые изменения к субботе, чтобы найти чуть больше скорости и извлечь больше из нашей техники», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

Напомним, француз прибыл на Гран-при Тосканы после первой победы в карьере в Ф-1, которую он завоевал на Гран-при Италии.