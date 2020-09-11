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Перес потеряет одно место на ГП Тосканы из-за столкновения с Райкконеном

Перес потеряет одно место на ГП Тосканы из-за столкновения с Райкконеном
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес потеряет одно место на старте Гран-при Тосканы, сообщает пресс-служба ФИА. Мексиканец оштрафован за инцидент, случившийся в конце второй свободной практики. Тогда, после выезда с пит-лейн, он зацепил болид «Альфа Ромео» Кими Райкконена, после чего финна развернуло. Машина Кими получила повреждение.

Кроме потери места на старте Перес получил штрафной балл к суперлицензии.

Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Напомним, недавно стало известно, что мексиканец потеряет место в нынешней команде по завершении сезона. Его место займёт Себастьян Феттель. В настоящий момент у Переса нет контракта на 2021 год.

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