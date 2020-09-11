Мик Шумахер прокомментировал ошибку в квалификации этапа Формулы-2

Немецкий гонщик «Премы» и академии «Феррари» Мик Шумахер оценил 15-й результат в квалификации этапа Формулы-1 на «Муджелло». Немец повредил автомобиль после вылета в первой попытке.
«Очевидно, 15-е место — не то, что назову приятным результатом. На первой попытке я слишком рано „раскрыл“ руль в 11-м повороте и выехал широко, что привело к повреждениям машины. Как бы то ни было, старт с 15-го места считаю испытанием и хочу принять его. Мы видели, что более чем возможно получить хороший результат даже без достойной стартовой позиции. Гоночный темп и работа с шинами станут завтра ключевыми моментами, и мы на трассе, где за 33 круга может много чего произойти. С нетерпением жду гонки и нацеливаюсь на улучшение нашей позиции», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Премы».
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