Бинотто назвал «отличными» шансы Мика Шумахера на попадание в Ф-1 в 2021 году
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что у члена гоночной академии «Феррари» пилота команды Формулы-2 Prema Мика Шумахера отличные шансы на попадание в Формулу-1 уже в 2021 году.
«Очень доволен, что Мик отлично выступает в Формуле-2. Сейчас он главным образом должен сосредотачиваться на Формуле-2, ведь он бьётся за титул. Именно на этом он должен фокусироваться. В конце концов, у него отличные шансы попасть в Формулу-1 в 2021 году. Нам нужно подготовиться», — приводит слова Бинотто GPblog.
На данный момент Мик Шумахер занимает второе место в общем зачёте, уступая лишь Каллуму Айлотту. Третье место занимает пилот гоночной программы SMP Racing и ещё один член академии «Феррари» Роберт Шварцман.
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