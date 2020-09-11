«Макларен» хочет пригласить Переса в IndyCar
Руководитель «Макларена» Зак Браун выразил сожаление в связи с тем, что пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес остался без контракта в Формуле-1 на следующий сезон. Функционер проявляет интерес к услугам мексиканца и готов предоставить ему место в серии IndyCar.
«Отличный гонщик. Если проявит интерес к IndyCar, мы будем готовы провести с ним переговоры», — приводит слова Брауна Autosport.
«Макларен» в IndyCar выставляет на старт два болида. Боевыми пилотами являются Оливер Аскью и Патрисио О'Уорд. Вместе с тем Браун подчеркнул, что в случае целесообразности с точки зрения финансов он будет готов выставить для Переса третий болид.
Напомним, место Серхио Переса с 2021 года займёт Себастьян Феттель.
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