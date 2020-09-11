Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Смоляр: хотя я и на девятой позиции, но там всего 0,1 секунды до четвёртой

Смоляр: хотя я и на девятой позиции, но там всего 0,1 секунды до четвёртой
Авто / Младшие серии 0

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал девятый результат в квалификации этапа Формулы-3 на трассе «Муджелло». Россиянин отыграл одно место после штрафа Денниса Хаугера.

«Квалификацией доволен. Хотя я и на девятой позиции, но там всего 0,1 секунды до четвертого места. Все результаты идут очень плотно, тяжело всё собрать за один круг, и 0,1 секунды на такой скоростной трассе — совсем немного. Даже рад, что на незнакомой трассе смог побороться за место в первой десятке. В любом случае, наша задача — отыграть 11 очков и финишировать на десятом месте в чемпионате. Считаю, у нас есть шансы. И если даже не завтра, то, вероятно, будет возможность стартовать в воскресенье с высоких позиций», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020