Смоляр: хотя я и на девятой позиции, но там всего 0,1 секунды до четвёртой

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал девятый результат в квалификации этапа Формулы-3 на трассе «Муджелло». Россиянин отыграл одно место после штрафа Денниса Хаугера.



«Квалификацией доволен. Хотя я и на девятой позиции, но там всего 0,1 секунды до четвертого места. Все результаты идут очень плотно, тяжело всё собрать за один круг, и 0,1 секунды на такой скоростной трассе — совсем немного. Даже рад, что на незнакомой трассе смог побороться за место в первой десятке. В любом случае, наша задача — отыграть 11 очков и финишировать на десятом месте в чемпионате. Считаю, у нас есть шансы. И если даже не завтра, то, вероятно, будет возможность стартовать в воскресенье с высоких позиций», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».