Ферстаппен не советует Гасли возвращаться в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не советует экс-напарнику, а ныне гонщику «Альфа Таури» Пьеру Гасли возвращаться в австрийскую команду. Нидерландец убеждён, что француз всё равно не сможет добиться успеха.

«Любой может вернуться и попробовать снова. Но никто не будет успешен», — приводит слова Ферстаппена ESPN.

Напомним, Гасли выступал в составе «Ред Булл» в первой половине 2019 года. После неудачной первой половины сезона он был понижен в «Торо Россо», его место занял Александер Албон.

В Фаэнце в конце минувшего сезона Пьер завоевал подиум на Гран-при Бразилии, а в новом сезоне, когда команда получила название «Альфа Таури», продолжил прогрессировать. На Гран-при Италии он одержал первую победу в карьере, после чего слухи о его возможном возвращении в «Ред Булл» усилились.