Боттас — лучший на третьей тренировке Гран-при Тосканы, Квят — девятый

На автодроме «Муджелло» завершилась третья практика Гран-при Тосканы. Лучшее время по её итогам показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, второй результат — у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, третьим стал Льюис Хэмилтон.
Даниил Квят из «Альфа Таури» показал девятое время, его напарник Пьер Гасли стал пятым.
Формула-1. Гран-при Тосканы. Третья практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.16,530
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,017
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,083
4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,582
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,696
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,811
7. Шарль Леклер («Феррари») — +0,958
8. Александер Албон («Ред Булл») — +1,008
9. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,097
10. Ромен Грожан («Хаас») — +1,105
11. Эстебан Окон («Рено») — +1,216
12. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,238
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,282
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,313
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,509
16. Николас Латифи («Уильямс») — +1,542
17. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,612
18. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,656
19. Ландо Норрис («Макларен») — +2,296
20. Джордж Расселл («Уильямс») — без времени.
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