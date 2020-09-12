Боттас — лучший на третьей тренировке Гран-при Тосканы, Квят — девятый

На автодроме «Муджелло» завершилась третья практика Гран-при Тосканы. Лучшее время по её итогам показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, второй результат — у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, третьим стал Льюис Хэмилтон.



Даниил Квят из «Альфа Таури» показал девятое время, его напарник Пьер Гасли стал пятым.



Формула-1. Гран-при Тосканы. Третья практика



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.16,530

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,017

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,083

4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,582

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,696

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,811

7. Шарль Леклер («Феррари») — +0,958

8. Александер Албон («Ред Булл») — +1,008

9. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,097

10. Ромен Грожан («Хаас») — +1,105

11. Эстебан Окон («Рено») — +1,216

12. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,238

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,282

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,313

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,509

16. Николас Латифи («Уильямс») — +1,542

17. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,612

18. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,656

19. Ландо Норрис («Макларен») — +2,296

20. Джордж Расселл («Уильямс») — без времени.