Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы, Квят — 12-й

На автодроме «Муджелло» завершилась квалификация Гран-при Тосканы Формулы-1. Победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал двенадцатое время. Его напарник Пьер Гасли не сумел пробиться во второй сегмент квалификации и стал шестнадцатым.

Формула-1. Гран-при Тосканы. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.15,144

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,059

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,365

4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,810

5. Шарль Леклер («Феррари») — +1,126

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,167

7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,212

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,399

9. Карлос Сайнс («Макларен») — +2,726

10. Эстебан Окон («Рено») — +1,153

Не вышли в третий сегмент:

11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.16,640

12. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.16,854

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.16,854

14. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,858

15. Ромен Грожан («Хаас») — 1.17,254

Не вышли во второй сегмент:



16. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.17,125

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.17,220

18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.17,232

19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.17,320

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.17,348.