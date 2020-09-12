Хэмилтон прокомментировал 95-й поул в карьере

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, завоевавший на Гран-при Тосканы 95-й поул в карьере, поделился впечатлениями от сессии, отметив, что уступал напарнику по команде Валттери Боттасу практически на протяжении всего уик-энда.

«Честно говоря, очень непростой уик-энд. Это феноменальная трасса и действительно большой вызов. Валттери был быстрее меня на протяжении вчерашнего дня, этим утром и даже в первом сегменте. Я много работал, чтобы прибавить. Команда проделал классную работу, и я, наконец, проехал нужный мне круг. Не мог проехать быстрее.

Валттери отлично поработал и атаковал меня. Счастлив, что в итоге завоевал поул", — приводит слова британского спортсмена Sky Sports.

Напомним, третье место в квалификации досталось Максу Ферстаппену из «Ред Булл».