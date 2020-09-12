Леклер: пятое место в квалификации превзошло ожидания

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Тосканы, в ходе которой ему удалось пробиться в третий сегмент и показать пятое время. По словам монегаска, он не ожидал такого результата.

«Очень доволен своим кругом. Пятое место превзошло наши ожидания, так что я очень доволен. Монца и Спа принесли нам разочарование. Но сегодня баланс был хорош, это придало мне уверенности. В конце концов, мы сделали это. Мне кажется, наш опыт на этой трассе помог нам только в первой практике, но все мы — пилоты Формулы-1, так что другие быстро нашли свою скорость.

Завтра у нас будут хорошие возможности, но свободная практика в пятницу показала, что многие машины обладают лучшим гоночным темпом. Так что посмотрим", — приводит слова Леклера BBC.