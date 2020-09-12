Леклер: пятое место в квалификации превзошло ожидания

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Тосканы, в ходе которой ему удалось пробиться в третий сегмент и показать пятое время. По словам монегаска, он не ожидал такого результата.
«Очень доволен своим кругом. Пятое место превзошло наши ожидания, так что я очень доволен. Монца и Спа принесли нам разочарование. Но сегодня баланс был хорош, это придало мне уверенности. В конце концов, мы сделали это. Мне кажется, наш опыт на этой трассе помог нам только в первой практике, но все мы — пилоты Формулы-1, так что другие быстро нашли свою скорость.
Завтра у нас будут хорошие возможности, но свободная практика в пятницу показала, что многие машины обладают лучшим гоночным темпом. Так что посмотрим", — приводит слова Леклера BBC.
- 12 сентября 2020
-
19:10
-
19:05
-
18:54
-
18:49
-
18:32
-
18:13
-
17:28
-
17:20
-
17:06
-
16:10
-
15:43
-
15:30
-
14:49
-
14:43
-
14:15
-
14:05
-
12:12
-
11:50
-
10:58
-
09:54
-
09:00
-
01:10
- 11 сентября 2020
-
23:22
-
23:15
-
23:03
-
22:55
-
22:45
-
22:14
-
21:40
-
20:54
-
20:49
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:00